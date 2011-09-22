Bomba uzaktan kumandayla patlatılmış

T24

Kumrular Caddesi’nde 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 34 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktıMOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri ile Temmuz ayında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili görüntüler karşılaştırıldı.İki şüpheli arasında büyük benzerlik görüldü. Polis, iki saldıyı gerçekleştiren zanlının aynı kişi olduğunu düşünüyor.Bu arada, bölgedeki kamera kayıtlarına göre saldırgan saat 09.55’te Başbakanlık binasının önünden geçiyor.Daha sonra Kumrular Caddesi’ne dönen şüpheli, 10.25’te aracı caddeye park etmeye çalışıyor.Anahtarını otoparkçıya veren zanlı, “Acelem var” diyerek bölgeden uzaklaşıyor. Yarım saat sonra da uzaktan kumandayla bombayı patlatıyor.Öte yandan, saldırganın aracı satın aldıktan sonra Konya ve Adana’ya da gittiği öğrenildi.