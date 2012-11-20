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Yaşam

Bomba 'şakası'na 13,5 yıl hapis

Avustralyalı yetkililer, 2011 yılının Ağustos ayında evine girdiği Madeleine Pulver'in boynuna sahte bomba bağlayan 52 yaşındaki Paul Douglas Peters'ın 13 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı

20 Kasım 2012 13:08

Avustralya 'da Sydneyli bir gence sahte bomba bağlayan yatırımcı, 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralyalı yetkililer, 2011 yılının Ağustos ayında evine girdiği Madeleine Pulver'in boynuna sahte bomba bağlayan 52 yaşındaki Paul Douglas Peters'ın 13 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Peters, olay günü yüzünde kar maskesi, elinde beyzbol sopasıyla o zaman 18 yaşında olan Madeleine Pulver'in ailesinin evine girmiş, ders çalışan genç kızın boynuna sahte bombayla birlikte bir fidye notu bıraktıktan sonra evden ayrılmış, genci panik içinde bırakmıştı.

 

10 saatte çıkarılmıştı

 

Bomba imha uzmanlarının, kızın boynundaki sahte bombayı çıkarmaları 10 saat sürmüştü.

Peters, bozulan evliliği ve biten kariyeri nedeniyle girdiği psikolojik bunalım nedeniyle bu suçu işlediğini iddia etse de yargıcı ikna edememişti.

New South Wales eyaleti bölge mahkemesi yargıcı, bir zamanlar başarılı bir iş adamı olan 3 çocuk babası Peters'ın polise yalan söylediğini, vicdan azabı çekmediğini ve tek derdinin para olduğunu söylemişti.

Kararın açıklanmasıyla Madeleine Pulver, yakınlarıyla kucaklaşırken, baba Bill Pulver gözyaşlarına boğuldu.

Olaydan sonra ABD 'ye kaçan, fidye notu üzerine bıraktığı e-posta adresinden izi sürülen Peters, 2 hafta sonra Kentucky'de eski karısının evinde tutuklanmıştı ve Avustralya'ya iade edilmişti.

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