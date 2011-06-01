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BOMBA KOYARKEN YARALANDI DİYARBAKIR (A.A)

01 Haziran 2011 18:22

-BOMBA KOYARKEN YARALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 01.06.2011 - Diyarbakır'da öğrenci yurdunun kadınlar tuvaletine el yapımı patlayıcıyı bıraktığı belirlenen öğrenci gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayıs 2011'de saat 18.00 sıralarında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu kafeteryasının kadınlar tuvaletine el yapımı patlayıcı bırakmak isteyen öğrencinin patlama sonucu kolları, ayakları ve yüzünden yaralandığı, tedavinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan öğrenciyle birlikte hareket ettiği tespit edilen iki kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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