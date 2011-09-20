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Politika

Bomba ihbarı asılsız çıktı BERLİN (A.A)

20 Eylül 2011 00:11

-Bomba ihbarı asılsız çıktı BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bomba ihbarı üzerine boşaltıldıktan sonra arama yapılan ve ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Humboldt Üniversitesine geldi. İhbar üzerine arama çalışmalarının yapılmasının ardından üniversite binasının çevresine kurulan güvenlik bariyerleri kaldırıldı.   Cumhurbaşkanı Gül de öngörülen konuşmasını yapmak üzere binaya geldi. Gül ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ihbar üzerine ayrıldıkları binaya geri döndüler. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Hayrünnisa Gül ve oğlu Ahmet Münir de geldi.  Gül, konuşma yapacağı salonun girişinde alkışlarla karşılandı.

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