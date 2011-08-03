-BOMBA ELİNDE PATLAYAN ÇOCUĞA 19 YIL HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 03.08.2011 - Adana'da terör örgütü lehine düzenlenen izinsiz gösteride polise atmak istediği el yapımı bombanın patlaması sonucu sağ eli kopan M.A.A. adlı çocuk hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 17 Temmuzda Şakirpaşa Mahallesi 44002. Sokak'ta terör örgütü PKK lehine izinsiz gösteri yapan eylemciler, bölgede güvenlik önlemi alan polislere taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı. Polisin gaz bombası attığı yaklaşık 50 kişilik grup, ara sokaklara kaçtı. Kovalamaca sırasında karanlıktan yararlanan M.A.A. (17) evde hazırladığı parça tesirli el yapımı bombayı polislerin üzerine atmak istedi. Bu sırada bomba elinde patlayan M.A.A. yaralandı ve olay yerinden kaçtı. Patlamanın olduğu yerde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, kalıntılar arasında M.A.A'ya ait olduğu belirlenen sağ el işaret parmağını buldu. Buz dolu torbaya konulan parmak, polis ekiplerince hastaneye götürüldü. Olay yerinden kaçan M.A.A da vücuduna isabet eden çivileri temizledikten sonra eli parçalanmış halde hastaneye geldi. Ameliyata alınan M.A.A'nın parçalanan sağ eli kesildi. İlk sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.A.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, patlayıcı maddenin pet şişeye yerleştirildiğini, içine çok sayıda çivi konularak parça tesirli hale getirildiği belirterek, M.A.A. hakkında ''terör örgütünün propagandasını yapma, görevi yaptırmamak için direnme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme'' suçlarından toplam 19 yıla kadar hapis cezası istedi. M.A.A'nın Adana 2. Çocuk Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.