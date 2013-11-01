İskenderun Limanı'nda bomba yapım düzeneği ele geçirildi

İskenderun Limanı'na Mısır'dan RO-RO gemisi ile gelen TIR'a Emniyet ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin dün akşam düzenlediği ortak operasyon kapsamında TIR'da arama yapıldı. Aramada TIR'da bomba yapım düzeneği ele geçirildi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre polis, olayla ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. TIR ise liman içerisinde güvenli bir bölgeye çekilerek mühürlendi.
Hayat Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaparak, ele geçirilen malzemeler arasında uzaktan kımanda, telsiz anteni, devre ve kulaklık olduğunu bildirdi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
"31 Ekim 2013 Perşembe günü İskenderun Limanı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mısır’dan gelen Ro-Ro gemisi içinde yer alan tır araçlarının akaryakıt depo muayeneleri esnasında, bir araçta; farklı adetlerde, markalı ve markasız güç kaynağı, telsiz bataryası, şarz cihazı, telsiz şarz yuvası, uzaktan kumanda, telsiz anteni, devre ve kulaklıktan oluşan malzemeler ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs;“malzemeleri Suriye’ye götüreceğini”beyan etmiştir.
Olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, konu bütün yönleri ile incelenmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."