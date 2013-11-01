İskenderun Limanı'nda bomba yapım düzeneği ele geçirildi

İskenderun Limanı'na Mısır'dan RO-RO gemisi ile gelen TIR'a Emniyet ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin dün akşam düzenlediği ortak operasyon kapsamında TIR'da arama yapıldı. Aramada TIR'da bomba yapım düzeneği ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre polis, olayla ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. TIR ise liman içerisinde güvenli bir bölgeye çekilerek mühürlendi.