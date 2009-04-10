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Yaşam

Bomba direkten döndü!

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne atılmak istenen bomba elektrik direğine çarpınca saldırı ucuz atlatıldı

10 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne atılmak istenen bomba elektrik direğine çarparak müdürlük karşısındaki bir eczaneye girdi


Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne atılmak istenen bomba elektrik direğine çarparak müdürlük karşısındaki bir eczaneye girdi. Bombanın patlaması sonucu eczanede hasar meydana gelirken, emniyet yetkilileri bombanın el yapımı maytaptan büyük bir patlayıcı olduğunu söyledi.

Bağlar İlçesi Emek Caddesi Üzerinde bulunan Emniyet müdürlüğüne bu akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ara sokaktan el yapımı bomba atılmak istendi.
Ancak beton elektrik direğine çarparak geri tepen bomba müdürlük karşısında bulunan Doğan Eczanesi'ne isabet etti. Kapalı olan eczanede bombanın patlaması sonucu hasar meydana geldi.

Olay sonrası çok sayıda polis ekibinin geldiği saldırıda emniyet yetkilileri hedefin Emniyet Müdürlüğü olduğu ancak elektrik direğine çarparak bombanın eczaneye isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonrası

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