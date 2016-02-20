Bomba dedektörü köpekler havalimanında iş başında

Atatürk Havalimanı’nda artan terör olayları üzerine bomba dedektör köpeklerle arama yapıldı. Metro katında ve dış hatlarda valizler arınırken, şüpheli şahısların da kimlik kontrolü yapıldı.

Cihan Haber Ajansı'ndan (CHA) Sinan Gül'ün haberine göre, Ankara’daki terör saldırısının ardından İstanbul’da güvenlik önlemleri artırıldı.Atatürk Havalimanı’nda polis ve güvenlik görevlileri sık sık şüpheli şahısları ve valizleri aradı. Devriye sayısını artıran güvenlik, köpek destekli aramalara da başladı. Atatürk Havalimanı metro katında polis ve güvenlik görevlileri K-9 denilen bomba dedektör köpeklerle arama yaptı. Şüphelendikleri şahısları durduran polis, şahısların pasaport ve kimliklerini kontrol etti. Valizlerini yere bırakan yolcuların bagajları köpekler tarafından arandı. Daha önce valizlerin toplandığı ve buradan da dağıtıldığı havalimanının şut altı isimli bölümünde görev yapan köpekler, terminal içerisinde de artık bomba izi sürecek. Atatürk Havalimanı dış, iç hatlar ve metro girişi bölümünde arama yapılacak.



Ankara ve Diyarbakır 'da yaşanan bombalı saldırıların ardından Atatürk Havalimanı'nda da güvenlik önlemleri arttırılırken polis Atatürk Havalimanı'nın giriş noktalarında olası her şüpheli durumu değerlendiriyor. Polisler yolcuların unuttuğu poşet ve valizlere şüpheli olarak müdahale ediyor.