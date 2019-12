Bolyoz tutuklamalarına komutanlardan 5 itiraz

T24 - Haklarında yakalama kararı çıkarılan Balyoz sanığı 102 askerden 74’ü avukatları aracılığıyla kararın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Avukatlar dilekçelerinde yakalama kararının hukuksuz olduğunu beş ortak gerekçeyle savundu.



Balyoz Güvenlik Harekât Planı davasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 102 sanık hakkında yakalama kararı vermişti. Dün sanıklardan 74’ünün avukatı tutuklama kararına itirazda bulundu. İtirazda bulunanlardan 25’inin avukatı reddi hâkim talebinde de bulundu. Avukatlar, sanıkları Şubat ayında tutuklayan hâkimin kovuşturma heyeti içerisinde de yer almasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Yakalama kararının da hukuka aykırı olduğunu savunan avukatlar, müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığına dikkat çekti ve daha önce yakalama kararı çıkartılan müvekkillerinin karar sonrası gelip teslim olduklarını hatırlattı. Avukatların ortak gerekçeleri şöyle:



1- Kaçma şüphesi yok:



İki kez tutuklanıp bırakılan Çetin Doğan ve diğer komutanlar her gözetim kararı sonrası teslim oldu.



2- AİHM’e aykırı:



Savunma alınmadan verilen yakalama kararları insan haklarına aykırı. AİHM’ye gitmeden bundan dönülmeli.



3- Kaçak değiller:



Ancak mahkemenin ulaşamadığı kişi ‘Kaçak’ olur. Sanıklara davetiye bile gitmedi, kaçak sayılamazlar.



4- Yeni delil yok:



En son tahliye olanlar için yeni deliller ortaya çıkmadı. Savcı bile itiraz etmedi. Yakalama yapılamaz.



5- Hakimi redediyoruz:



25 sanığı Şubat ayında tutuklayan hakim, şimdi de heyette. Bu hukuka aykırı, reddi hakim talebimiz var.





Önce emekli generaller



Reddi hakim talebinde bulunan 74 sanıktan bazıları şöyle: Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Oramiral Özden Örnek, Emekli Korgeneral Engin Alan, Tuğamiral Levent Görgeç, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, Koramiral Kadir Sağdıç ve Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri





‘Hiçbiri kaçak değil’



Adliyeye gelen avukat Salim Şen de müvekkilleri Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, emekli Tümgeneral Behzat Balta ve emekli Tümgeneral Tuncay Çakan için avukatları Salim Şen başvurdu. Şen adliyede yaptığı açıklamada “Bizim dosyamızda 102 sanıktan hiçbirisi kaçak durumunda değildir. CMK’nın 247. maddesi kaçak sanıktan ne anlaşılacağını açıklamıştır” dedi. Bir gazetecinin “Müvekkilleriniz ne zaman gelecek?” sorusuna Şen, “Benim müvekkillerim her zaman gelmeye hazırdırlar, yasalara her zaman saygılıdırlar, geleceklerdir. Bu konuda hiçbir tereddütleri bulunmamaktadır. Onlar mutlaka bunun gereğini yerine getirecekler” yanıtını verdi.