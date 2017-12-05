Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TFF 1’inci Lig\'de 4 haftadır gol yemeden kazanan Boluspor\'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, \"Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk 6 içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz\" dedi.

Adanaspor karşısında alınan galibiyetin ardından haftasonu deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Boluspor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sait Karafırtınalar, İstanbulspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Ligin 14’üncü haftasında 20 puanla 6’ncı sırada yer alıyoruz. 15’inci haftada deplasmanda İstanbulspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Son haftadaki performans için oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularım 4 haftadır zorluk derecesi yüksek maçlar oynadı ve kazandılar. Bu süreci de gol yemeden geçtiler. Bunu sadece oyunculara değil, bütün personele de bağlıyorum. Burada bir aile ortamı oldu. Çok güzel bir hava var. Hep oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk 6 içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz\" dedi.

Karafırtınalar, Boluspor’un yıldızı Andre Santos’un artan performansı ile ilgili bir soruya ise, “Santos, uzun bir ceza ve sakatlık dönemi geçirdi. Ancak bu dönemde takımdan hiç kopmadı. Adanaspor maçında yaklaşık 80 metre bir depar attı. 35 yaşındaki bir oyuncu için bu müthiş bir şey. Son maçlarda performansı çok iyi. Bu da bize ümit veriyor. Bütün oyuncularımın performansları ve arzusundan çok memnunum\" diye konuştu.

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