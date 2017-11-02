Boluspor'da hedef 3 puan

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLUSPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, \"İçeride Samsunspor\'a karşı agresif bir oyun oynayarak ilk 3 puanımızı almak istiyoruz\" dedi.

TFF 1’inci Lig’de 10 maçta 8 puan toplayarak 15’inci sırada yer alan Boluspor, Pazar günü karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde yeni teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik, teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

HEDEF 3 PUAN

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Karafırtınalar, geçen hafta 1-0 Çaykur Rizespor’a kaybettikleri maçtaki oyundan memnun olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"İkinci maça çıkıyoruz. İlk maça 2 antrenmanla çıkmıştık. Kazansaydık da sonuca etkimiz çok olmayacaktı. Ama oynanan futbol, arzu ve istek bizi tatmin etti. Zaten takımın kalitesini biliyorduk. O maça takılmıyorum. 4 maçı kaybettikten sonra evimizde oynayacağımız bir Samsunspor maçı var. Önemli bir maç. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Biraz daha taktik çalışmak istiyoruz. Bu takımın tek sıkıntısı ofansif anlamda ileride çoğalamıyoruz. İçeride Samsunspor\'a karşı agresif bir oyun oynayarak ilk 3 puanımızı almak istiyoruz.”

Hedeflerinin ilk 6’ya girmek olduğunu anlatan Karafırtınalar şöyle devam etti:

\"Şu anda 15’inci sıradayız ama 6’ncı sıradaki takımla aramızda 7 puan fark var. Bu ligde 7 puan, 9 puan çok önemli rakamlar değil. Seri yakaladığımız zaman bunu başarabiliriz. Herkesin böyle beklentilerde olmasını istiyorum. Beklentilerin yüksek olması gerekiyor. Bu bize baskı oluşturmaz. Deneyimli oyuncular ve teknik heyet var. Bunun altından kalkabiliriz. Şu anda 22 oyuncum var. 2 tane ilk 11 çıkarabilecek potansiyel var. \'Şu an oyuncuya ihtiyacım var\' dersem yalan olur. Belki ileride 1-2 mevkiye oyuncu istenebilir ama şu an için öyle bir ihtiyaç yok.”

Karafırtınalar, Andre Santos\'un form durumuyla ilgili soru üzerine de \"Andre Santos 4 hafta cezalıydı. Daha sonra bir sakatlık yaşadı. Takımdan 3 ay geri kaldı. 8 haftadır hazırlanmaya çalışıyor. Normal bir hazırlık süresi bildiğiniz gibi 7-8 hafta. Bu süreci daha yeni tamamladı. Samsun maçından sonra milli takım arası var. Aradan sonra tamamen hazır olacak diye düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Futbolcuların çalışmaları

-Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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