Boluspor'da Andres Santos gözyaşlarıyla veda etti

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

Boluspor\'un yıldız futbolcusu Andre Santos, gözyaşları içinde takıma veda etti. 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Andre Santos, \"Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye\'de olacağını düşünüyorum\" dedi.

2 yıl önce Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’a transfer olan Andre Santos\'un sözleşmesi sona erdi. Karaçayır Mahallesi\'ndeki kulüp tesislerinde kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Santos, yaptığı açıklamada, Bolu\'da bulunduğu süre içerisinde kendisine gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür etti. Boluspor taraftarına takım kaptanı olarak bir özür borçlu olduğunu aktaran Santos, \"İki sezon boyunca göstermiş oldukları bu harika desteğin sonucunu onlara veremedik. Boluspor takımının önünde parlak bir gelecek var. Benim hedefim bu takımla Süper Lig\'de oynamaktı. Bu takımı Süper Lige çıkartmaktı. Bu hedefe ulaşamadık\" dedi.

\"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Santos, son play-off rövanş maçında taraftarın göstermiş olduğu ilgi ve alakanın karşılığını veremediklerini ifade ederek, \"Onlar yine ellerinden geleni yaptılar ve stadı doldurdular. Onları üzdük ve maalesef mutlu edemedik. Biz de çok üzüldük ama sonuçta kulüp hedefinden şaşmış değil. O gün mutlaka gelecek. Henüz gelmemiş olması kimseyi üzmesin. Hiç tanımadığım bir şehre geldim ve hayatım boyunca unutmayacağım bir şehir oldu. Kalbimde farklı bir yer edinen Bolu şehrinden ayrılıyorum. Burada bana gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadım. Bir tek futbol anlamında değil, saha dışında da arkadaşlarım ve hatıralarım oldu. Bu şehrin formasını taşımak da benim için ayrı bir gurur kaynağıydı\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM\"

1 sezon daha futbol oynamak istediğini ifade eden Santos, \"Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye\'de olacağını düşünüyorum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Daha önce de geldiğimde söylemiştim, giderken de söylüyorum; Türkiye benim ikinci evim. Umarım kariyerimin son yılı da burada olur. Umarım burada yaşadığım kadar güzel günleri yeni kulübümde de yaşarım. Burada çok güzel günler yaşadık. Daha güzellerini yaşamanın kıyısından döndük\"

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