Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor, Uğur Akdemir ve Franck Etoundi\'yi kadro dışı bıraktı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, kararın ardından \"Hiçbir zaman, birlik ve beraberlik duygusunu bozacak, saygısızlık yapacak ve nifak tohumları ekecek futbolcuyu bu kulüpte barındırmayız. 2 kişiyi kadro dışı bıraktık. Bu takımın düzenini bozmak isteyen futbolcular olursa devre arasında gerekli önlemleri alıp bazı futbolcularla yollarımızı ayırabiliriz\" dedi.

Boluspor Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısında alınan karara göre Uğur Akdemir ve Franck Etoundi\'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar\'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Uğur Akdemir ve Franck Etoundi\'nin yönetim kurulumuz kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir\" denildi.

Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, \"Hiçbir zaman, birlik ve beraberlik duygusunu bozacak, saygısızlık yapacak ve nifak tohumları ekecek futbolcuyu bu kulüpte barındırmayız. 2 kişiyi kadro dışı bıraktık. Bu takımın düzenini bozmak isteyen futbolcular olursa devre arasında gerekli önlemleri alıp bazı futbolcularla yollarımızı ayırabiliriz” şeklinde konuştu.

Son haftalarda Boluspor\'un kötü gidişatını durdurmaları gerektiğini ifade eden Çarıkcı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

\"Bu kötü gidişatı 2 maçta 6 puan alıp durdurmamız lazım. Bunun için de teknik direktörümüzle görüştük. 2 maçın önemi bizim için çok farklı. 2 maçtan sonra 6 puan aldığımız zaman devre arasındaki transfer politikası farklı olabilir. Onun için bu hafta iyi çalışacağız. Altınordu maçında 3 puan almak istiyoruz. Bu lig çok farklı. Bu hafta da skorlar ortaya çıktı. Artık kötü oynama lüksümüz kalmadı. İyi oynayacağız. 2 maçta 6 puan alıp devre arasını da en iyi şekilde değerlendireceğiz ve transferlerimizi yapacağız.\"

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