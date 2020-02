Boluspor'a Kamerunlu santrfor

Necip Çarıkçı: \"Etoundi\'nin bir çıkışa ihtiyacı var\"

Etoundi: \"Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim\"

\'\'14 numara baskı yaratmaz, sadece beni kamçılar\'\'

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor, daha önce sözleşme imzaladığı Franck Etoundi için imza töreni düzenledi.

Spor Toto 1\'inci Lig’de 4 maçta 4 galibiyet elde ederek lige iyi bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı ekip son olarak önceki sezon Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu milli santrfor Franck Etoundi ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Frack Etoundi ve kulüp yönetimi katıldı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, \"Franck Etoundi ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Bu transferin ana sponsoru kulübümüzün ikinci başkanı Oktay Ercan\'dır. Kendisine buradan hem şahsım, hem de Boluspor Kulübü adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu sponsorluk sayıları artar. Kulübümüz bu tür sponsorlar ile mali yönden daha rahatlar. Takımımız lider durumda. İnşallah liderliği bırakmayacağız. Franck Etoundi hazırlık kampına katılamadı. Kendisi ile bugün bir saat görüşme yaptım. Kendisinin de artık bir çıkışa ihtiyacı var. Poepon\'dan örnekler verdim. Poepon\'un Boluspor gelmeden önceki kariyeri sönüktü. Geldikten sonra bir ivme kazanmıştı. Franck Etoundi\'nin bir an önce hazırlanıp takımımıza katkı yapacağına eminim. Hem kendisi için, hem de bizim için bu transfer hayırlı olsun\" dedi.

\"BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM\"

Franck Etoundi ise \"Bu transfer süreci çok kolay olmadı benim için. Zor günlerdi. Ama en sonunda buradayım. Önemli olan burada olmak. Sezon öncesinde burada olmayı isterdim. Sezon başı kampını burada, takımla birlikte geçirmek isterdim. Ailevi sebeplerimden dolayı olamadım. O yüzden bu transfer gecikti. Beni isteyen hocamıza, başkanımıza ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ederim. 2 sene önce Kasımpaşa’ya transfer olduğumda burada kendimi kanıtlayıp yeni bir sayfa açmak istemiştim. Bu fırsatı en başlarda buldum ama daha sonra yaşadığım sakatlık beni biraz bunlardan alıkoydu. Şu an tekrar bana bir şans veriliyor. Ben bu şansı en iyi şekilde kullanacağıma söz veriyorum. Başkanımız ile Bolu ve Boluspor hakkında konuştuk. Beklentileri ve ne yapmam gerektiğini anlattı. Daha önce ben elimden geleni yapacağıma söz vermiştim. Bugün duyduklarımı ve daha önce duyduklarımı karşılaştırdığım zaman tekrar sizlerin karşısında elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Tüm Boluspor taraftarına söz veriyorum sezon sonunda hak ettiğimiz yere ulaşacağız\" diye konuştu.

\'\'14 NUMARA BASKI YARATMAZ, SADECE BENİ KAMÇILAR\'\'

Bolu’nun plaka numarası olan 14 numaralı formayı giymekten gurur duyduğunu söyleyen Etoundi, \"Zurich takımında oynarken o dönem 14 numara ile çok iyi işler yapmıştım. O dönemden kalan bir alışkanlık. Her zaman 14 numarayı tercih etme sebebim odur. Benim için 14 numara sadece bir sayı ama buraya geldiğimde bunun böyle olmadığını gördüm. Bu konuda bana güvenip bana 14 numarayı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu benim üzerimde baskı yaratmaz, sadece beni kamçılar. Umarım bu formayla beraber çok daha başarılı olacağım\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI