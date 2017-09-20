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Spor

Boluspor-Sinopspor: 3-0 (Türkiye Kupası)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Sezgin Çınar (xx), Habip Tiryaki (xx) BOLUSPOR: Sabri (xx)(Dk

20 Eylül 2017 00:01

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Sezgin Çınar (xx), Habip Tiryaki (xx)

BOLUSPOR: Sabri (xx)(Dk. 86 Cengizhan xx)- Furkan (xx)(Dk. 70 Mustafa Coşkun xxx),Umut (xx),  Renato (xx), Hakan (xxx), Burak (xxx), Mustafa Durak (xxxx),  İrfan (xxx), Furkan (xxx), Kutay (xx)(Dk. 55 Emre xxx), Te Vrede (xxx)

SİNOPSPOR: Ertuğrul (xx)- Muharrem (xx), İlhan (xx), Hakan (xx), Celalettin (xx)(Dk. 62 Çağlayan xx), Tamer (xx)(Dk. 88 Selçuk x), Alanzinho( xx), Mustafa (xx), Burak (xx)(Dk. 69 Sinan xx), Ahmet Maran (xx), İbrahim Bangura (xx)

GOLLER: Dk. 31 Mustafa Durak, Dk. 64 Te Vrede, Dk. 84 Mustafa Coşkun (Boluspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Burak (Boluspor), İlhan, Hakan (Sinopspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur mücadelesinde Boluspor, sahasında Sinopspor’u 3-0 mağlup etti.

14’üncü dakikada defansın arkasına sarkarak topla buluşan Mustafa kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

26’ıncı dakikada Furkan’ın pasında Te Vrede’nin vuruşunu kaleci Ertuğrul 2 hamlede kontrol etti.

31’inci dakikada sağ kanattan gelişen organize atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak topu ağlara gönderdi. 1-0

Maçın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52’nci dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan İbrahim Bangura’nın vuruşunu kaleci Sabri çıkardı.

64’üncü dakikada çalımlarla Sinopspor kalesine yaklaşan Emre sol kanattan topu ceza sahası içindeki Te Vrede’ye verdi. Topu alan Te Vrede topu filelerle buluşturdu. 2-0

71’inci dakikada gelişen Sinopspor atağında Alanzinho’nun ortasında Mustafa’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

74’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan derinlemesine pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Durak’ın kötü şutu kalecide kaldı.

84’üncü dakikada Mustafa Durak’ın pasında müsait pozisyonda topla buluşan Mustafa Coşkun takımının 3’üncü golünü kaydetti. 3-0

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