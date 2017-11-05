Boluspor-Samsunspor : 1-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Orkun Aktaş (xx), Gökmen Baltacı (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxxx)- Furkan (xxx), Alim (xxx), Renato (xxx), Umut (xxx), Özgür (xx)(Dk. 45 Yusuf Emre xx), İrfan (xx)(Dk. 66 Andre Santos xxx), İshak (xxx), Melih (xx)(Guido Koçer xxxx), Akabueze (xx), Poepon (xxx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Erkam (xxx), Hasan (xxx) Abdülkerim (xxx), Çağrı (xxx), Ufuk (xxx),Ahmet (xxxx), Gökay (xxx), Chibuke (xx)(Dk. 87 Ercan xx), Halil İbrahim (xx)(Ahmet Burak xx), Angan (xx)(Dk. 68 Göksu xx)
GOL: Dk. 90 Guido Koçer(Boluspor)
SARI KARTLAR: Alim, Yusuf Emre, İshak (Boluspor), Çağrı, Chibuke, Ufuk (Samsunspor)
TFF 1’inci Lig’de Boluspor sahasında Samsunspor’la 1-0 mağlup etti.
1’inci dakikada İrfan’ın rakiplerini geçerek ceza sahasına yaklaştı. İrfan’ın ceza sahası dışından şutunda tıp az farkla dışarı çıktı.
4’üncü dakikada Boluspor’un kullandığı köşe vuruşunda Furkan Şeker’in ortasına kafa vuruşu yapan İrfan Başaran’ın şutu az farkla dışarı çıktı
8’inci dakikada Akabueze’nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Furkan son anda kurtardı.
24’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil İbrahim’in şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kurtardı.
29’uncu dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Angan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Angan’ın vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
67’inci dakikada Angan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Gökhan yatarak, Angan’ın ayağındaki topu aldı.
68’inci dakikada İshak’ın sert şutunu kaleci Furkan iki hamlede kurtardı.
83’üncü dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Poepon’un şutunu kaleci Furkan ayaklarıyla çeldi.
90\'ıncı dakikada Andre Santos\'un sağ kanattan açtığı ortasına Guido Koçer vurdu, top filelere buluştu. 1-0