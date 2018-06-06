T24 LogoT24 Logo
Spor

Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden anlaştı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)  Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden anlaşarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

06 Haziran 2018 18:47

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden anlaşarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor, geçen sene takıma katılan ve sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken orta saha oyuncusu Mustafa Durak ile yeniden anlaştı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı\'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Necip Çarıkcı, \"Dış transferde Darıca Gençlerbirliği\'nden Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer\'i kadromuza kattık. İç transferde ise geçtiğimiz sezon aramıza katılan, kamp dönemi görmeden lige başlayan ama yine de çok önemli katkı sağlayan, özellikle kişiliğini çok sevdiğimiz ve Sait hocamızın olumlu raporu doğrultusunda da Mustafa Durak ile 1+1 opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Mustafa Durak geçen sezona göre bu sezon daha iyi olacak. Daha fazla verim bekliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun\" dedi.
Mustafa Durak ise, \"Geçen sezon transfer döneminin son günlerinde Boluspor bana kapısını açtı. Kamp dönemi geçirmedim. İnşallah bu sene çok farklı bir Mustafa Durak göreceğiz. Bu sezon kampa takımla başlayacağım. Umarım bu sene hem takım adına, hem benim adıma daha güzel geçer\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLUDHA  Spor TotoLigBoluspor Mustafa DurakBolusporMustafa DurakBoluspor Başkanı NecipBaşkan NecipDarıca Gençlerbirliği Gökhan KöstereliHayrullah BilazerSaitDahaCamiamızaKampBuUmarımFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24