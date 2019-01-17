T24 LogoT24 Logo
Spor

Boluspor ile Galatasaray arasındaki ZTK maçlarının tarihleri açıklandı

İSTANBUL / DHA Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1

17 Ocak 2019 16:15

İSTANBUL / DHA

Bolu Atatürk Stadı\'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45\'te Bolu Atatürk Stadı\'nda oynanacak.
Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2.  karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30\'da Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Bolu Atatürk StadıOcak SalıTürkiye Futbol FederasyonuBolusporGalatasaray Ziraat Türkiye Kupası SonTuruBolu Atatürk StadıBununlaGalatasarayBoluspor Ziraat Türkiye Kupası SonTürk Telekom Stadyumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24