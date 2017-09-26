Boluspor güç depoluyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, 7\'nci hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1\'inci Lig\'in 6\'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-0 mağlup ederek 8 puanla 10\'uncu sıraya yerleşen Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusunun ardından 5\'e 2 pas çalışması ve ayak tenisi oynandı. Antrenman, bireysel çalışmalar ve stretching ile sona erdi.Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve istekli oldukları gözlendi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, son 2 haftada alınan puanların Boluspor camiasını mutlu ettiğini söyledi. Çarıkçı şöyle devam etti: \"İlk haftalardaki puan kayıpları her ne kadar canımızı sıksa da son 2 haftadaki galibiyetler bizleri ve Boluspor camiasını mutlu etti. Şu anda 9 futbolcumuzun sakatlığı bulunuyor. Altınordu maçınının ardından lige 15 günlük milli maç arası verilecek. Bu boşlukta sakat olan futbolcularımızın iyileşmesiyle lige daha kuvvetli şekilde devam edeceğiz. Biz ligin en güçlü takımıyız.\"

Boluspor\'da Andre Santos, Mamadou Diarra, Guido Koçer, Furkan Demir, Yusuf Emre Gültekin, Alim Öztürk, İshak Çakmak, Özgür İleri, Sefa Yılmaz\'ın sakatlığı bulunuyor.

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