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Spor

Boluspor, gözünü Süper Lig'e dikti

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12 Nisan 2018 16:48

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, ligin 31\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, “Bütün çabalarımız Süper Lig uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur\" dedi.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching çalışmasıyla ile sona erdi.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “Adanaspor son oynadığı karşılaşmadan sonra oldukça rahatladı. Aslında böyle olmasını istemezdik. Adanaspor’un o stresi yaşamasını isterdik. Çünkü sezon başında benim favori olarak gördüğüm takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir. Onların kalitelerini biliyorum ama bizimde bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda en çok kazanan ikinci takımız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki ilk altı ve ilk iki iddiamızı devam ettirmek için mutlaka üç puan ile dönmemiz gereken bir maç. En azından kaybedilmemesi gereken bir maç. Bütün çabalarımız Süper Lig uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur.” dedi.

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