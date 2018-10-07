Boluspor-Giresunspor: 1-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Deniz Turgut (xxx), Baran Eraslan (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Hayrullah (xx), Diarra (xx), Ümit (xx), Ufuk (xx), Burak (xx), Akabueze (xxx), Yusuf Emre (xx), Melih (xx)(Dk.66 İsmail Haktan xx), Mustafa (xx) (Dk.81 Bilal Sebaihi), Özgür Can (xx) (Dk.73 Etoundi)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx)- Uğur Arslan (xx), Aykut Demir (xx), Ferhat (xx), Hüsamettin (xx), Landel (xx), Muhammet (xx)(Dk.73 Muhammed Ildız xx), Kürşad (xx), Adama Ba (xx)(Dk.79 Bahadır), Zeni Husmani (xx)(Dk.58 Kaan xx), Abiola Dauda (xxx)

GOL: Dk.16 Akabueze (Boluspor), Dk.68 Abiola Dauda (Giresunspor)

SARI KART: Diarra, Etoundi, Burak, Gökhan (Boluspor), Muhammet, Bahadır (Giresunspor)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor\'la 1-1 berabere kaldı.

6\'ncı dakikada savunmanın arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Melih\'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda kaleci Kayacan topu kurtardı.

16\'ncı dakikada Boluspor adına ceza sahasına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Akabueze\'nin düzgün vuruşu barajı da aşarak filelerle buluştu. 1-0.

20\'nci dakikada Husmani\'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

28\'inci dakikada savunmanın hatasından faydalanan Burak topu ceza sahasına taşıdı. Burak\'ın pas verdi Özgür Can\'ın vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.

59\'uncu dakikada Yusuf Emre\'nin ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

61\'inci dakikada Özgür Can\'ın sol kanatta açtığı ortaya Melih kafa vurdu. Kaleci Kayacan tehlikeyi önledi.

68\'inci dakikada ceza sahasına doğru atılan derinlemesine pasta Abiola Dauda topla buluştu. Dauda\'nın kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.

75\'inci dakikada İsmail Haktan\'ın ortasında kafa vuran Akabueze\'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.

88\'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Etoundi\'nin şutunda kaleci Kayacan tehlikeyi önledi.

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