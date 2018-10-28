Boluspor-Gençlerbirliği: 0-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (x), Ata Yıldırım (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Uğur (xx), Dimov (xx), Ümit(xx), Ufuk(xx), Yusuf Emre (xx)(Dk.70 Bilal Sebaihi xx), İshak(xx), Akabueze (xxx), Melih (xx), Guido (xx)(Dk.81 Burak Asan xx), Özgür Can(xx)(Dk.70 Etoundi xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (xxx)- Ahmet (xxx), Mert (xx), Dos Santos (xxx), Alper (xx), Yasin (xx), Bekir (xx)(Dk.66 Deniz xx), Selçuk (xx), Sessegnon (xxxx), Ahmet İlhan (xxx)(Dk.89 Arnason), Lourenco Da Silva (xxx)(Dk. 70 Matei xx)

GOL: Dk. 59 Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Uğur (Boluspor), Ahmet İlhan, Mert, Deniz (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1\'inci Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği\'ne 1-0 mağlup oldu.

3\'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon\'un ceza sahası dışından yerden vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

4\'üncü dakikada Sessegnon\'un ortasına Ahmet İlhan\'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa vuran Ahmet İlhan\'ın vuruşu auta çıktı.

46\'ncı dakikada İshak\'ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

59\'uncu dakikada Laurenco Da Silva savunmadan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Silva\'nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Sessegnon\'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

80\'inci dakikada Melih\'in ceza sahasındaki topuk pasına Bilal Sebaihi vurdu. Top üstten dışarı çıktı.

90+1\'inci dakikada Bilal Sebaihi\'nin ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Hakan\'dan sekti. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)