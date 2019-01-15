Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı stat karla kaplandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda bugün saat 19.50\'de Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı.

Bolu\'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50\'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı. TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi. Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00- 19.00 gibi karar verileceği belirtildi.

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