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Spor

Boluspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'yi transfer etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçeli forvet oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı

09 Ocak 2018 21:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçeli forvet oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse\'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Sezonun ikinci yarısının hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya kampında bulunan Boluspor, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de oynayan genç forvet oyuncusu Ahmethan Köse\'yi transfer ettiklerini açıkladı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, \"Şu anda iyi bir kadroya sahibiz. Yalnızca bir transfer yaparak, transfer dosyasını kapattık. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya\'da oldukça verimli bir kamp geçiriyoruz. Oyuncularımızın istenilen seviyeye gelmesi için çalışmalar sürüyor. Kupada ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Sezon öncesinde bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda lig maçı ile ikinci devreye başlayacağız\" dedi.

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