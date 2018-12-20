Boluspor, Eskişehirspor maçına odaklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- SPOR Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, \"İlk 2 şansımız hala devam ediyor. Baktığımız zaman 4 puan uzaktayız\" dedi.

Boluspor, ligin 17\'nci haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Van Büyükşehir Belediyespor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından 5\'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman ayak tenisi ile devam ederken, stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, \"Sezona harika bir başlangıç yapmıştık. Böyle de gideceğimizi düşünmüştük. Son 4-5 maça kadar bu böyleydi. Bir sürü yan faktör oldu. İlk önce kendimiz heyet olarak değerlendirdik. Yapıyı ve takımı değerlendirdik.Tamamen dış faktörlere bağlı. Hepimizin ufak tefek hataları var. Oyuncu grubunun da aynı şekilde hataları var. Bunları hataları ikinci yarı yapmayıp bu son maçı kazasız bir şekilde atlatmak istiyoruz. Takımda giden oyuncular vardı. Onların yerine mutlaka takviyeler yapılacak. Aynı başlangıcı ikinci yarı sürdürürsek aynı hataları sona doğru yapmayız diye düşünüyorum. Tecrübeli bir takımız. Aynı hataları yapmazsak mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum\" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda başarılı şekilde yol aldıklarını belirten Karafırtınalar, \"Kupada da iyi işler yaptık. Alt ligden gelen takımlarla oynamak kolay değil. Motivasyonları çok üst düzey oluyor. Bizim motivasyonumuz da bir o kadar düşük oluyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Baktığımız zaman Avrupa kupalarına katılmanın en kolay yolu kupayı kazanmak. Neden olmasın. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

İlk iki şanslarının hala sürdüğünü hatırlatan Karafırtınalar, \"İlk 2 şansımız hala devam ediyor. Baktığımız zaman 4 puan uzaktayız. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşayabilir. Biliyorsunuz geçen sene devreyi 24 puanla bitirmiştik. Bu sezon kazanırsak 30 puanla bitirmiş olacağız. Bu da ilk 2 için büyük avantaj. Geçen sene ikinci yarıda 36 puan toplamıştık. Bu olmayacak bir şey değil. Bu takım bunu başardı. Tekrar başarabilir\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sait Karafırtınalar\'ın açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)