Boluspor Başkanı Çarıkcı ilgisizlikten şikayetçi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, 4 maçta alınan 4 galibiyetle lige iyi başlamalarına rağmen gereken ilgiyi ve desteği görmediklerini ifade etti.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 4 maçta 4 galibiyet elde eden Boluspor\'da başkan Necip Çarıkcı, açıklamalarda bulundu. Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan kulüp tesislerinde konuşan Çarıkcı, lige iyi başlamalarına rağmen gerek ilgiyi görmediklerini ifade ederek, \"4\'te 4 yaptık ama daha kimseden hayırlı olsun diyerek ne telefon var ne mesaj var. Çoğu yerlerde makamlar böyle kulüpleri olması için gurur duyar ama bizde böyle bir heves de yok. Zaten telefon da beklemiyorum. Çünkü ona göre bütçemizi yaptık. 32 yıldan beridir bu kulübe hizmet ediyorum\" dedi.

Transferlerle ilgili de açıklama yapan Çarıkcı, Kasımpaşa\'dan transfer edilen santrafor Etoundi\'yi sezon başından beridir istediklerini ve çarşamba günü imzayı attıklarını ifade ederek futbolcunun pazartesi günü Bolu\'da olacağını söyledi. Boluspor\'un tecrübeli sol bek oyuncusu Umut Meraş\'ın Süper Lig takımlarından Bursaspor\'a transferi ile ilgili de konuşan Çarıkcı, kulübün 2 milyon 250 bin TL kazandığı ifade ederek, \"Umut Meraş, Sait hocayla görüşüyor ve \'Hocam ben Bursaspor\'da oynamak istiyorum. Gitmek istiyorum\' diyor. Bunlar son dakikada olduğu için kabul etmedim. Maalesef futbolcu da sezon başından beri transferi konuşulan futbolcumuz. Son dakikada gitmesi benim açımdan, kulüp açısından, para açısından iyi olmadı. Umut Meraş\'ı kesinlikle para için satmadım. Çünkü Boluspor bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 aydan beri bir soru işareti vardı. Umut Meraş\'tan kulübün toplam 2 milyon 250 bin TL geliri oldu. Bir de Bursaspor kaça satarsa satışından yüzde 20 pay sahibi olduk. Umut\'u verdiğimiz için bir bakıma takımımız adına üzülüyorum, bir bakıma da bu tip futbolcuların da lige gitmesi Boluspor\'un PR\'ını artıyor. Her sene 1-2 futbolcuyu lige vermemiz bizim açımızdan iyi. Herkes Boluspor\'u konuşsun ki, gençler Boluspor\'u örnek alır\" dedi.

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-Başkan Çarıkcı\'nın açıklamaları

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