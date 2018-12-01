Boluspor-Adana Demirspor: 2-3

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (x), Serkan Çimen (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Hayrullah (xx), Dimov (xx), Ümit (xxx), Ufuk (xx), İshak (xx), Akabueze (xxx)(Dk. 89 Batuhan), Burak Asan (xx)(Dk. 46 Umut xx), İsmail Haktan (x)(Dk. 66 Bilal xx), Guido (xxx), Etoundi (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx) - Talha (xx), Hakan Bilgiç (xx), Mitroviç (xxx), Orhan (xxx), Traore (xxx), Galip (xx)(Dk. 78 Djemoussa Traore), Orkan (xx)(Dk. 66 Emre xx), Jakub (xx)(Dk. 66 Anderson xx), Berk (xxx), Pote (xxx)

GOL: Dk. 53 Guido, Dk. 72 Akabueze (Boluspor), Dk. 9 Orhan, Dk. 36 Orkan, Dk. 83 Pote (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Mitroviç, Traore, Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de Boluspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor\'a 3-2 mağlup oldu.

3’üncü dakikada Akabueze’nin kullandığı köşe vuruşuna Dimov’un kafa şutu kaleciyi de aştı. Adana Demirspor savunması topu kale çizgisi üzerinde tutarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

9’uncu dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Orhan’ın vuruşunda top ağlarda: 1-0.

18’inci dakikada Akabueze’nin ceza sahası çizgisinden sert vuruşunu kaleci Kurtuluş güçlükle kurtardı.

19’uncu dakikada sağ kanattan Jacub’un yerden ortasına Pote’nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

25’inci dakikada savunmasının hatasıyla topla buluşan Guido topu İsmail Haktan’a verdi. İsmail Haktan’in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunu kaleci Kurtuluş kornere çeldi.

36’ncı dakikada Hakan’ın sağ kanattan ortasına Orkan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

53’üncü dakikada ceza sahası içine savunmayı çalımlayarak sokulan Guido’nun vuruşunda top filelerde: 2-1.

70’inci dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Traore’nin sert vuruşu üsten dışarı çıktı.

72’nci dakikada Umut’un ceza sahasına açtığı ortaya Akabueze kafa vurdu. Top kalecinin parmaklarının ucuna değerek, direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-2

83’üncü dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuran Pote’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

90+2\'nci dakikada oyun durmasına rağmen topa vurması nedeniyle sarı kart gören Djemoussa Traore, 90+3\'üncü dakikada ise yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

(FOTOĞRAFLI)