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Spor

Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 5-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Özgür Ertem (xxx), Soner Maraş (xxx) BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Uğur (xxx), Dimov (xxx), Berkay (xxx), Mutlu (xxxx) (Dk

05 Aralık 2018 22:19

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Özgür Ertem (xxx), Soner Maraş (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Uğur (xxx), Dimov (xxx), Berkay (xxx), Mutlu (xxxx) (Dk. 76 Guido xx), Burak (xxx) (Dk. 79 Akabueze), Bilal Sebaihi (xxx), Umut (xx), İsmail Haktan (xx), Batuhan (xxxx), Özgür Can (xx) (Dk. 46 Hayrullah xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir (x) - Ahmet Şahbaz (xx), Burçak (xx), Emre Toptan (xx), Serdar (xx), Soner (x) (Dk. 46 Oktay xx), Barış(xx), Mesut (xx), Sedat (xx), Güney (x) (Dk. 79 Bilal), Koray (x) (Dk. 74 Çağrı x)
GOLLER: Dk. 54 Mutlu, Dk. 57 - Dk. 75 Batuhan, Dk. 78 İsmail Haktan, Dk. 82 Bilal (Boluspor) - Dk. 81 Mesut (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Soner, Burçak (Van Büyükşehir Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor\'u 5-1 mağlup etti.

54\'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Bolusporlu Mutlu\'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
57\'nci dakikada ceza sahası dışından Batuhan\'ın kullandığı serbest vuruşta top, baraj ve kaleciye çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-0.
75’inci dakikada sağ kanattan açılan ortayı İsmail Haktan, Batuhan\'a indirdi. Batuhan\'ın yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
78\'inci dakikada Guido Koçer\'in sol kanattan yerden açtığı ortaya Umut vurdu. Kaleciden dönen topu İsmail Haktan tamamladı: 4-0.
81\'inci dakikada gelişen Van Büyükşehir Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mesut, uzak köşeye vuruşuyla ağları havalandırdı: 4-1. 
82\'nci dakikada Uğur\'un ceza sahası içinden kaleci ile karşı karşıya vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Bilal\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1.

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