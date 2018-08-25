Boluspor - Ümraniyespor: 3-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Soner Maraş (xxx), Seyfettin Ünal (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxxx) - Uğur (xxx), Diarra (xxx), Ümit (xxxx), Umut Meraş (xxx), İshak (xxx), Akabueze (xx), Umut Gündoğan (xx) (Dk. 66 Burak Asan xx), Guido (xxx) (Dk. 88 İsmail), Mustafa (xxx), Özgür Can (xx) (Dk. 80 Melih)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Appindangoye (xx), Oğuz (xx), Merthan(xxx), Mücahit (xxx), Timur (xxx), Emircan (xx) (Dk. 46 Martires xx), Serkan (xx) (Dk. 56 Bahadır xx), Recep (xx), Diabang (xx) (Dk. 67 Andreas xx), Atabey (xx)

GOLLER: Dk. 35 Guido, Dk. 53 Ümit, Dk. 82 Mustafa (Boluspor) - Dk. 89 Merthan (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Umut Gündoğan, Ümit, Uğur (Boluspor) - Timur (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de Boluspor, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti.

16’ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Guido\'nun sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

35’inci dakikada ceza sahası içine atılan ara pasa hareketlenen Guido kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

38’inci dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Diabang’ın vuruşunda top dışarı çıktı.

53’üncü dakikada Uğur’un serbest vuruştan açtığı ortaya Ümit’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

59’uncu dakikada ceza sahası içine atılan derinlemesine pasla topla buluşan Özgürcan’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Burak kurtardı.

72’nci dakikada Martires’in soldan ortasında müsait pozisyonda Atabey’in kafa vuruşunu kaleci Gökhan, zor noktadan mükemmel şekilde kurtardı.

78’inci dakikada Akabueze’nin pasında topla buluşan İshak’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Burak güçlükle kornere çeldi.

82\'nci dakikada gelişen Boluspor atağında, Akabueze\'nin pasında topu alan Mustafa\'nın düzgün vuruşunda top fileleri sarstı: 3-0.

89\'uncu dakikada Ümraniyespor\'un kornerden ceza sahası içine açtığı ortaya Mertcan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Boluspor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI