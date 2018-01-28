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Spor

Boluspor - Ümraniyespor: 0-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mustafa Savranlar (xx), Osman Gökhan Bilir (xx) BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Renato(xx), Alim(xxx), Furkan(xx)(Dk

28 Ocak 2018 18:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mustafa Savranlar (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Renato(xx), Alim(xxx), Furkan(xx)(Dk.87 Guido Koçer), Umut(xx), Yusuf Emre(xx), Burak Asan (xx)(Dk.80 Sefa), Santos(xx)(Dk.70 Mustafa x), Akabueze(xx), Melih(xx), Poepon(xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak(xxxx) - Oğuz (xxx), Merthan (xx), Appindangoye (xxx), Mücahit (xxx), Vasilogiannis (xxx)(Dk.88 Serdar), Bulut (xx), Bahadır (xx)(Dk.46 İbrahim xxx), Cleyton (xxxx), Emircan (xxx), Rangelov (xxx)(Dk.90+3 Samet)
GOL: Dk.73 İbrahim (Ümraniyespor)
SARI KART: Alim (Boluspor), Oğuz, Merthan, Serdar (Ümraniyespor)

TFF 1\'inci Lig 19\'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Ümraniyespor\'a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
13\'üncü dakikada Poepon’un ceza sahası dışından vuruşu soldan dışarıya çıktı.
20\'nci dakikada Andre Santos’un pasıyla hareketlenen Melih, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Melih’in şutu yandan dışarı çıktı.
25\'inci dakikada Yusuf Emre\'nin derinlemesine pasıyla hareketlenen Poepon topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Poepon\'u plase vuruşunu kaleci Burak çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
61\'inci dakikada Melih, taşıdığı topu Santos\'a verdi. Santos\'un şutunu kaleci güçlükle çeldi. Top yeniden Boluspor’lu Melih\'te kaldı. Melih\'in ortasına Poepon\'un kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
73\'üncü dakikada Ümraniyespor kontra atağında Cleyton, Boluspor kalesine taşıdığı topu İbrahim\'e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan İbrahim\'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
78\'inci dakikada Melih\'in ceza sahası içinde pas verdiği Furkan\'ın şutu yan ağlarda kaldı.
Maç, Ümraniyespor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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