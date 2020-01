Boluspor - Samsunspor maçının ardından

Maç sonu açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Golün 90 artıda gelmesi daha da sevindirici. Oyuncularımın ne kadar arzulu ve istekli olduğunu gösteriyor. 4 haftadır üzerimizde ölü toprağı vardı. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında bunun sinyalini vermişlerdi. Belki 2 ve 3 gol atabileceğimiz bir maçtı. Bunun yanında pozisyonda verdik ama önde oynamanın bazı dezavantajları var. Bir dahaki maçlarda bunu en aza indirip gol sayılarını artıracağız inşallah. Özgüven çok önemliydi. Bunu kazandık. Kırmızı bölgeden çıktık. Bundan sonra alacağımız her galibiyet bizi en az 2 sıra daha yukarıya çıkaracaktır. Camiaya hayırlı olsun.\"

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise yedikleri golün gereksiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Her iki takım açısından da önemli bir maçtı. Kazanıldığı takdirde üst sıralara atlayacaktık. Boluspor takımı da sıkıntılı günlerinden bir an önce kurtarmak istiyordu. Kendilerini tebrik ediyorum. Maça baktığımızda özellikle ilk yarı girdiğimiz 3 tane önemli pozisyon var. 3 Tane net gol pozisyonuna giriyorsanız bunlardan en az 1 tanesini atmak zorundasınız. Uzatmada gelen gol gereksiz bir goldü. Yine Türk futbolunun hastalıklarından bir tanesi. Kanatlardan gelen topta adam paylaşma sıkıntı ve top dışarı çıkacak diye bırakan arkadaşlar. Sonra golü yiyorsunuz. Bu maçı yenip kendimizi üstte yer alan gruba atmak istiyorduk. Boluspor’a başarılar dilerim.\"