Boluspor - Osmanlıspor: 1-0

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Uğur(xxx), Diarra (xxx), Ümit (xx), Umut (xxx), İshak (xx), Akabueze (xx), Yusuf Emre (xx) (Dk. 88 Guido Koçer), Melih (xxx) (Dk. 68 Bilal xx), Mustafa (xx) (Dk. 82 Burak), Özgür Can (xxx)

OSMANLISPOR: Abdülaziz (xx) - Caner (xx), Salih (xx), N\'Diaye (xx), Muhammed (xx), Tugay (xx) (Dk. 46 Merthan xx), Ceyhun (xx), Adrien Regattin (xx), Furkan (xx), Beykan (x) (Dk. 46 Sharafad xx), Sokol (x) (Dk. 66 Sinan xx)

GOL: Dk. 13 Melih (Boluspor)

SARI KARTLAR: Özgürcan (Boluspor) - Caner, Sharafad, Muhammed (Osmanlıspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de Boluspor seyircisiz oynanan mücadelede Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup etti.

12’nci dakikada gelişen Osmanlıspor atağında sol kanattan yapılan ortaya Sokol’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

13’üncü dakikada Mustafa topu Osmanlıspor ceza sahası içine taşıyarak Melih’e pas verdi. Melih’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

18’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokol kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sokol’un zor pozisyondaki vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

34’üncü dakikada atılan pasla topla buluşan İshak’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

67’nci dakikada Muhammed’in ortasında Bertan göğsüyle yumuşattığı topa rövaşata vurdu. Bertan’ın mükemmel vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı.

76’ncı dakikada Bilal\'in kullandığı serbest vuruşta top yan direkten geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

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