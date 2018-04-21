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Spor

Boluspor - İstanbulspor: 3-1

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Murat Temel (xx), Bersan Duran (xx) BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Furkan (xx), Alim (xx), Diarra (xx), Umut (xxx), Özgür İleri (xx)(Dk

21 Nisan 2018 20:20

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Murat Temel (xx), Bersan Duran (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Furkan (xx), Alim (xx), Diarra (xx), Umut (xxx), Özgür İleri (xx)(Dk. 71 Yusuf Emre), Akabueze (xxx), Sefa (xx) (Dk. 86 Andre Santos), Guido Koçer (xxx) (Dk. 79 Burak Asan), Mustafa Durak (xx), Poepon (xxx)
İSTANBULSPOR: Okan (xx) - Mehmet Zeki (xx), Wellington (xx), Kubilay (xx), Tuncer (xx), Onur (xx), Onur Ergün (xx), Eslem (xx) (Dk. 72 Yusuf Serdar xx), Aldin Cajic (xxx), Zafer (xx)(Dk. 63 İbrahim Halil Çolak xx), Nemanja Kojic (xx) (Dk. 57 İbrahim xx)
GOLLER: Dk. 1 Guido Koçer, Dk. 6 Akabueze, Dk. 60 Poepon (Boluspor) - Dk. 3 Aldin Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Umut Meraş, Burak (Boluspor) - Onur Ergün (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 32\'nci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor\'u 3-1 mağlup etti.

1\'inci dakikada İstanbulspor defansının hatasında rakibinden topu çalan Poepon\'un şutu direkten döndü. Dönen topu kapan Guido Koçer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
3’üncü dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda topla buluşan Aldin Cajic\'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
6\'ncı dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Akabueze\'nin sert şutu ağlara gitti: 2-1.
9\'uncu dakikada Poepon\'un şutu önce defansa sonra direğe çarptı. Direkten dönen topu kaleci Okan tek hamlede yakaladı.
27\'nci dakikada gelişen Boluspor atağında Poepon\'un ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü.
60\'ıncı dakikada Mustafa Durak\'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Boluspor\'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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