Boluspor - Grandmedical Manisaspor: 3-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Seyfettin Ünal (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Alim (xx), Franco (xx), Göksu (xx), Umut(xxx), Burak (xx)(Dk.57 Özgür İleri xx), Yusuf Emre (xxx)(Dk. 82 İshak), Akabueze (xxx), Melih (xxx), Guido (xx)(Dk.63 Santos xx), Poepon(xxx)

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Göktuğ (x) - Kağan (x), Hikmet (x)(Dk.70 Abdülkadir x), Ümit (xx), Mikic (x), Asım (xx), Timur(?)(Dk.8 Furkan xx), Uğur (xx), Sebaihi (xx), Bakaki (xx), Perovic (xx)

GOL: Dk. 19 Yusuf Emre, Dk. 51 Melih, Dk. 60 Poepon (Boluspor)

SARI KART: Yusuf Emre (Boluspor), Sebaihi, Mikic (Grandmedical Manisaspor)

SPOR Toto 1’inci Lig 21\'inci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Grandmedical Manisaspor\'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih\'in ceza sahası içine yerden ortasına Poepon vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

19\'uncu dakikada ceza sahasının sağ tarafından Yusuf Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0

25\'inci dakikada Hikmet\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Furkan topla buluştu. Furkan\'ın kaleye yakın mesafeden gerçekleştirdiği vuruşta top üstten dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Göksu\'nun sağ kanattan ortasına Yusuf Emre\'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

39\'uncu dakikada gelişen Manisaspor atağında topla buluşan Bakaki’nin yerden ortasına Bolusporlu Göksu\'nun ters vuruşunda top direkten döndü. Boşa çıkan top kaleci Gökhan\'da kaldı.

Maçın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51\'inci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Umut\'un ceza sahasına ortasında Melih\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

60\'ıncı dakikada Poepon\'un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

80\'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Andre Santos\'un vuruşu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

87\'nci dakikada sağ kanattan açılan ortada Bakaki ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bakaki\'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma Boluspor\'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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