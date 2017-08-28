Boluspor - Gazişehir Gaziantep soyunma odaları

BOLU, (DHA)- BOLUSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, alınan beraberliğin ardından “Oyuncularımı kutluyorum” dedi. Çapa, şöyle konuştu:

\"Öncelikle bizim takımımızın defansif anlamda öz güvenini kazanması gerekiyordu. Onu da bugün kazandığımızı düşünüyorum. Karşımızdaki takım sezon başında ilk 3 için hedefleri olan bir takım. Oyun olarak çok iyi de kötü de değildi. Çünkü karşınızda çok istekli, arzulu ve iyi mücadele eden takım vardı. Buna karşılık da oyuncularımız çok iyi şekilde karşılık verdiler. Ben oyuncularımın bugün sahada göstermiş olduğu iyi niyetten ve mücadeleden dolayı kutluyorum. Çok fazla pozisyona girmedik ama pozisyon da vermedik. Bu karşılaşma gol bekliyordu ama gol olmadığı için de kısır geçti.”

Transferde maddi imkansızlıklar yüzünden yetersiz kaldıklarını belirten Çapa şöyle devam etti:

“Bu sezon transferlerde rakiplerimizin gerisinde kaldık bu doğru. Bu işin bir de maddi boyutu var. Her şeyi istemek kolay. Ama imkanlar yetersiz kalıyor. Sizin 5 liranız varsa 10 liralık oyuncuyu alamıyorsunuz. Alabileceğimiz oyuncularla en iyisini yapmak zorundayız. Transferin sayısı adeti önemli değil. Önemli olan takım olmak. Biz geçen seneden daha iyi olacağız.”

Çapa, bir basın mensubunun, “Transfer bütçesi 1 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den alınan Ertuğrul Taşkıran’a ayrıldığı için mi istenilen transferler yapılamadı?” şeklinde sorusuna, “O soruyu yönetime soracaksınız. Ben bu sorunun muhatabı değilim. Parayla ilgili soruları yönetime soracaksınız.” diye cevap verdi.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP CEPHESİ

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar da ofansif yönde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Aslında futbolda güzel ses gol sesidir. İki takım da buna muvaffak olamadı. Özellikle biz Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak geçen seneden beri ofansif yönde bir sıkıntı yaşadığımızı biliyoruz. Bunu gidermek için de çalışmalar yapıyoruz. Ve 3 haftadan beri gol atamıyoruz. Bunun tek nedeni ofansif yönde etkili olamayışımız. Bugün de bunu gördük ama oyuncu almak için mücadelemiz sürüyor. Geçen hafta Del Valle gibi süratli çabuk bir futbolcu aldık. Daha önce Karabük\'te gençlerde oynayan bir oyuncuyu daha aldık ama hazır değiller. Hazırlamak için mücadele ediyoruz. Keşke bunlar kamp dönemi gelseydi de şu an 3 maçı da bunlarla oynasaydım. O zaman puanım şimdi 9 olabilirdi. Bugün yine çok net gördük ki ofansif yönde Gazişehir olarak büyük bir sıkıntı yaşadığımızı değerlendiriyorum. Ama bunu aşacağız. İnşallah o oyuncularım da kısa zamanda hazır olur. Milli ara da o oyuncular için iyi gelir diye düşünüyorum. O zaman daha etkili olabiliriz. Yoksa bu kadar mücadeleye yazık oluyor. Ama ne olursa olsun bizim gibi takımlar galip gelebilecek pozisyonlar yaratmalı. Ama seyircilere de pozisyonu az ve hatta üretemeyen iki takım izlettirdiğimiz için de üzülüyoruz.\"

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