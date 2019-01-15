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Spor

Boluspor - Galatasaray maçının son durumu 19.50'de belli olacak

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Kar yağışı sürerken saha içinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı

15 Ocak 2019 22:28

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Kar yağışı sürerken saha içinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar küreme araçlarının temizleme çalışmalarına rağmen sahadan beyaz örtü kalkmadı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, hakem heyeti ve TFF temsilcileriyle birlikte sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından maçın tatil edilmesiyle ilgili kararın maçın saati olan 19.50\'de belli olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Öğretmenoğlu ve heyetin incelemeleri
- Sahadan görüntüler
- Detaylar

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