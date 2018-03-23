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Spor

Boluspor - Fenerbahçe maçında 'Atak yapmayın' tartışması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapma

23 Mart 2018 23:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.
BAŞKAN ÇARIKÇI: \"BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR\"
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, \"Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener’i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi\" dedi.

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- Başkan Çarıkçı’nın açıklamaları

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