Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Ata Yıldırım (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Renato(xxx), Diarra (xxx), Göksu (xxx), Umut(xxx), Özgür (xx)(Dk. 70 İshak xx), Yusuf Emre(xxx), Sefa (xx)(Dk.77 Guido Koçer), Melih (xxx), Mustafa(xx) (Dk.46 Akabueze x), Poepon(xx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxx) - Tolga (xx), Jasmin Trtovac (xx), Stephane (xxx), Muammer (xx), Jasmin Scuk (xx), Metin (xx), Burhan (xx)(Dk.65 Taylan xx), Gökhan (xxx)(Dk. 90+2 Osman), Savage (xx), Nobre (xxx)(Dk.73 Bekamenga xx)
GOL: Dk. 22 Nobre (K.K) (Boluspor), Dk. 55 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KART: Mustafa, Gökhan (Boluspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la 1-1 berabere kaldı.
22\'nci dakikada, Yusuf Emre\'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya yardım için gelen Nobre, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
55\'inci dakikada kullanılan korner atışında Nobre\'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
77\'nci dakikada topla buluşan Poepon\'un ceza sahası dışından etkili vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
FOTOĞRAFLI