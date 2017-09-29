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Spor

Boluspor - Altınordu: 1-2

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Önder Yılmaz (xx), Oktay Önge (xx) BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Göksu (xx)(Dk

29 Eylül 2017 23:04

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Önder Yılmaz (xx), Oktay Önge (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Göksu (xx)(Dk. 75 Te Vrede x), Franco (xxx), Renato (xx), Caner (xxx), Burak (xxx)(Dk. 38 Yusuf Emre xx ), İrfan (xxx), Akabueze (xx), Melih (xxxx), Mustafa (xx)(Dk. İshak xx), Poepon (xxx)
ALTINORDU: Erce (xxx)- Kerim (xxx), Uğur (xxx) Recep (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet Murat (xx)(Dk. 76 Erdoğan xx), Kerim Avcı (xxxx), Deniz (xxx), Serkan (xxx)(Dk. Alican xx), Barış (xxx), Birkan (xxxx)
GOLLER: Dk. 56 Melih (Boluspor) - Dk. 14 Birkan, Dk. 70 Kerim (Altınordu)
SARI KARTLAR: Poepon, Melih, Renato, Gökhan (Boluspor) - Uğur, Kerim, Mehmet Murat (Altınordu)

TFF 1’inci Lig’de Boluspor, sahasında Altınordu’ya 2-1 mağlup oldu.

14’üncü dakikada Altınordulu Birkan’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak filelerle buluştu. 1-0

18’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Birkan’ın aşırtma vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

35’inci dakikada gelişen Boluspor atağında Göksu’nun sağ kanattan ortasına Mustafa kafa vurdu, top kalecide kaldı.

İlk yarı Altınordu\'nun 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49’uncu dakikada Melih’in pasında topla buluşan Yusuf Emre’nin şutu direkten döndü.

56’ncı dakikada Altınordu savunmasında oluşan karambolden faydalanan Melih’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

59’uncu dakikada İrfan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

65’inci dakikada derinlemesine pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Barış’ın vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

70’inci dakikada Kerim’in kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Gökhan’ın parmaklarının ucundan ağlara girdi. 2-1

Mücadele 2-1\'lik Altınordu üstünlüğü ile tamamlandı.

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