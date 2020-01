Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) FOTOĞRAFLI

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, skordan memnun olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye’de her şey skora endeksli olduğu için iyi teknik adam, iyi yönetici, iyi futbolcu hepsi skora endeksli. Ama önemli olan bu süreç içerisinde neler yaptığın, hangi mesafeyi kat ettiğin ve önünde kat edebileceğin hangi mesafeler var bu çok önemli. Eğer bunu görebiliyorsan bence doğru yoldasın demektir. Biz de bunu görüyoruz o yüzden önceki haftalarda da ‘biz ilk 2 için aday değiliz” demiştik. Biz ilk 2 için şu an oynayacak kadroya şuanda sahip değiliz. Çünkü biz ilk 2 oynayacak takımların şuan itibariyle çok çok gerisindeyiz. Ama bu ileriki süreçte değişmeyecek değil. Lig başlamadan önce de aynısını söylemiştim. Bize katılan oyuncular fiziksel olarak bizim oynamak istediğimiz oyun felsefesini anlayana kadar bir süreç lazım. Artık sezon içerisinde 8’inci haftadan sonra lig üç aşağı beş yukarı belli olacak. İlk 6 içerisinde biz her zaman olacağız. Ama hangi sırada olacağımız oyuncularımızın sakatlığı, cezalı olup olmayışı etkileyecek.”

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise ilk yarıda etkili olamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

\"Çok iyi başlamadığımız bir oyun oldu. Aslında birinci dakikada Sezer’le ilk pozisyonu bulan bizdik ama biz yapamadık. Onlar dönüşte golü yaptılar. İkinci golde Mendy’nin topu rakibe vermesi, kontraatak başlatması, bunlar içerisinde olan şeyler ama beklediğimiz şeyler değildi. Böyle basit hataları yapmamız lazım. İlk yarı iyi oynamadık. Oyunu rakibe verdik ve genelde rakip oynadı. Fizik gücü yüksek bir takım ve genelde yüksek oyunda bize baskı sağladılar. İkinci yarı yine oyuna gol pozisyonuyla başladık. Yine Sezer ve Lingane’nin girdiği pozisyonlar gol olabilseydi 2-1’le oyunu belki rakibi strese sokarak daha da ele geçirebilirdik. Ama istediğimiz oyun oldu. Atak yaptığınızda rakibe tabiki kontra atak vereceksiniz. Değişikliklerimiz bize katkı sağladı ama hiç beklemediğim oyuncular bugün maalesef çok çok iyi oynamadılar. Futbolda olabilecek şeyler ama ilk yarıdaki oyunu beklemiyordum.\"