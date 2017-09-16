Boluspor - Adana Demirspor: 3-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Candaş Elbil (xxx), Abdullah Bora Özkara (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Göksu (xx)(Dk.67 Furkan xx), Alim (xx)(Dk.44 Renato xx), Franco (xxx), Caner (xxx), İshak (xxxx)(Dk.75 Burak x), Özgür (xxx), Yusuf Emre (xxx), Melih (xxx), Akabueze (xxx), Peopon (xxx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x)- Erhan (x), Yiğitcan (x), Adil (x), Sezer (x), Lingane (x), Yiğit (xx), Mendy (xx), Savaş (x)(Dk.29 Atabey xx), Atokara (xx), Robert Tambe (x)(Dk.78 Umut)
GOLLER: Dk.3 Peopon, Dk. 23-71 İshak (Boluspor), Dk.85 Atabey (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: İshak, Göksu, Özgür, Caner (Boluspor), Savaş (Adana Demirspor)
TFF 1\'nci Lig\'de Boluspor, sahasında Adana Demirspor\'u 3-1 mağlup etti.
3\'üncü dakikada Yusuf Emre, ceza sahası içindeki Peopon\'e pas attı. Peopon, dönerek sert vurdu top ağlarla buluştu: 1-0.
7\'nci dakikada İshak ceza sahası dışından sert vurdu, Top kalecide kaldı.
23\'üncü dakikada Peopon, ceza sahası sol çarprazından ortaya çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan İshak\'ın şutu ağlara gitti: 2-0.
26\'ncı dakikada Caner soldan ortaladı, Akabueze arka direkte kayarak vurdu top üstten auta gitti.
28\'inci dakikada Caner, sol çaprazdan direk kaleye vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
38\'inci dakikada Melih, ceza sahası ön çizgizi üzerinden vurdu, top kalecide kaldı.
İlk yarı sonucu 2-0
45\'inci dakikada Atokara, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu, top kalecide kaldı.
46\'ncı dakikada Melih, sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten auta çıktı.
71\'inci dakikada Akabueze soldan ortaladı, İshak plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
77\'nci dakikada Melih, ceza sahası içinde sağ çarpazdan vurdu, top auta gitti.
82\'nci dakikada Atokara, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
85\'inci dakikada Atokara sağdan ortaladı, Atabey kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Boluspor\'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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