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Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı

25 Ekim 2018 22:49

BOLU DAĞI\'NDA KAR ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

FOTOĞRAFLI 

 

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