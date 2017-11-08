Bolu'nun doğal güzellikleri tanıtım filmiyle gösterildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DOĞAL güzellikleriyle ünlü Bolu\'nun drone ile gökyüzünden çekilen \'Dört Mevsim Bolu-Yaz\' tanıtım filmi beğeni topladı.

Bolu Belediyesi\'nin, şehrin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla başlattığı \'Dört Mevsim Bolu\' projesi kapsamında \'Sonbahar\', \'Kış\' ve \'İlkbahar\' tanıtım filmleriyle Bolu’nun mevsimsel manzaraları görüntülenip, şiirsel anlatımla hazırlanmıştı. Son olarak \'Yaz\' filmi çekilerek mevsim serisi tamamlandı. İngilizce, Rusça, Arapça versiyonları da yapılacak tanıtım filmleri ile Türk Cumhuriyetlerinden Rusya’ya, Avrupa’dan tüm dünyaya Bolu’nun doğal güzelliklerinin aktarılarak tanıtılması hedefleniyor. Dört Mevsim Bolu projesinin filmleri tamamlandığında turizm büroları, acenteler, Türkiye’nin tanıtımı konusunda çalışan STK’lar, elçilikler gibi çok sayıda kuruluşa gönderilmeye başlanacak.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz filmi izledikten sonra Bolu’ya yeniden aşık olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Film, yaz mevsiminin, Bolu’ya özgü, yüreklere huzur veren ışıltısını, bereketin sarısını, mavi ile yeşilin şiirsel buluşmasını, sonsuzluk ve coşku hissiyle aktarıyor. Bana, ‘Hangi filmi daha çok sevdiniz?’ şeklinde sorular soruluyor. Bilindiği gibi Bolu, dünyada dört mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı, şanslı ve özel şehirlerden biri. Bu nedenle, nasıl Bolu’nun her mevsimi o anda en güzeliymiş gibi yaşanıyorsa, cennet kentimizi bütün doğallığı ile yansıtan filmler arasında da seçim yapamıyorum. Film ile yaz tatili kavramını deniz kenarı ile bütünleştiren turistlere de “Bolu’da deniz yok ama yüzmeden kanoya tüm su sporları sizi bekliyor” mesajı veriliyor. Bugün Seben Gölü’nde ve çok yakında Büyüksu Göleti’nde, bir deniz kenarında hangi aktiviteler yapılabiliyorsa hepsini sunan bir yaz ve su sporları potansiyeline sahibiz. Bolu’yu tanımayanların ‘Yaz’ filmini izlerken en şaşırdıkları sahneler de bunlar oluyor.”

Bolu’yu dünyaya tanıtmak için elinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Başkan Yılmaz, “Özgüvenle, doğayı koruma-kullanma dengesini gözeterek dünyaya açılmalıyız. Bolu Belediyesi olarak da yaptığımız tam olarak bu. Bolu’da daha tanıtılacak nice doğal zenginliğimiz var. Gelecek kuşaklar için bunlara sahip çıkacağız. Bolu’yu zenginleştireceğiz, turizmden gelir kapısı açacağız. Adım adım hedeflerimizin hepsini hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, \'Yaz\' filminin tamamlanması ile projenin son ermediğini vurgulayarak, sırada \'Dört Mevsim Bolu\' adlı dört mevsimin en özel karelerini yansıtan 25-30 dakikalık bir belgesel, 4-5 dakikalık bir tanıtım filmi ile 1-2 dakikalık spot filmlerinin olduğunu da söyledi.

FOTOĞRAFLI