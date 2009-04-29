'Bölüm değiştirmeye engel yasal değil'

ÖSYM Başkanı, bölümünü beğenmediği için tekrar sınava girmek isteyen öğrencilerin bu haklarının engellenemeyeceğini açıkladı.



Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), 2010 yılında uygulamaya konulacak üniversite giriş sisteminin başarılı ve aksayan yönlerini içeren bir rapor hazırladı. Beş üniversite ve 20 bilim adamı eğitimci tarafından hazırlanan raporda, üniversite sınavına giren, fakat bir yıl sonra bölümünü ve üniversitesini beğenmediği için bir daha giriş sınavına giren yaklaşık 300 bin öğrencinin kontenjan açığı yarattığı için sınava girişinin yasaklanması isteniyordu.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, sınav hakkının Anayasal bir hak olduğunu böyle bir engellemenin yapılmasının hukuki sonuçlar doğuracağını belirterek "Böyle bir engellemenin yapılması yasal değil. Ancak öğrencilerin daha fazla tercih yapmaları ve üniversite bünyesinde ölçme ve değerlendirme yapılarak fakülteler ve bölümler arasında geçişin sağlanabilmesi için YÖK tarafından bazı düzenlemeler yapılabileceğini" söyledi.



Yarımağan, TÖDER tarafından hazırlanan raporda Sınav Güvenliği, Sınavsız Geçiş, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın devamı, Sınav Kitapçığı'nın kapsamı ve yerleştirme konusunda istenen düzenlemelerin uygulanabilir düzenlemeler olduğunu belirtti.



İki aşamalı



Yarımağan, "Bu sistemde öğrenci pek çok soru türünü çözmek zorunda olduğu için süre ayarlama problemi oluyordu. Yeni sınav sisteminde öğrenciye testi verip süreyi kısıtlayacağız. Tek oturumda 10-15 ders yerine sınırlı sayıda dersle ilgili bilgisini ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca açık uçlu soruların da sorulabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz'' diye konuştu.



Yeni sistemin, 2006'dan itibaren uygulanmaya başlanan sınav sisteminin iki aşamalı hali olacağını anlatan Yarımağan, ''2010'dan itibaren iki aşamalı bir sınav sistemi uygulayacağız. Birinci aşama, 'Yüksek Öğretim Giriş Sınavı (YDS)' adını alacak ve ÖSS'nin benzeri olacak. İkinci aşamaya ise 'Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)' adını vereceğiz'' dedi. Yarımağan, yeni sistemin ikinci sınavında sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarının öğrencilerin tercihli olarak cevaplayacağı 5 adet test sonucu hesaplanacağını, LYS-1 sınavında matematik ve geometri, LYS-2 sınavında fizik, kimya, biyoloji, LYS- 3 sınavında Türk dili, edebiyat, coğrafya, LYS-4 sınavında sosyal bilimler ve LYS-5 sınavında yabancı dil sorularının yer alacağını anlattı.

