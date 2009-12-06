Bölükbaşı: Açılım bir ihanet projesidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı, ''Açılım projesi, bir ihanet projesidir'' dedi.

Bölükbaşı, MHP Sivas İl Teşkilatınca düzenlenen ''Uluslararası İlişkiler ve PKK Açılımı'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, ''açılım projesini'' eleştirerek, ''projenin dış kaynaklı bir proje olduğunu'' iddia etti.

Projenin, ''Amerikan kaynaklı bir proje olduğunu'' öne süren Bölükbaşı, ''Sayın Başbakan'la aramızda bir ihanet tartışması yaşanmaktadır'' dedi.

''Açılım projesi, bir ihanet projesidir'' ifadesini kullanan Bölükbaşı, MHP'nin, ''Türk milleti bu ihanet projesine dur demezse etnik temelde ayrışma süreci başlayacağı'' endişesinde olduğunu söyledi. Bölükbaşı, şunları kaydetti:

''Son dönemde Türkiye'de yaşananlar bu ayrışmanın maalesef başladığını göstermiştir. Eğer siz alışveriş yaptığınız bakkalın bugüne kadar hiç merak etmediğiniz 'etnik kökeni nedir' diye kendi içinizden sormaya başlıyorsanız. Eğer siz komşunuzun etnik kökenini mahcup bir şekilde de olsa merak etmeye başlıyorsanız bu etnik ayrışmanın süreci başlamış demektir.''

''Türkiye'nin tarihi bir yol ayrımında olduğunu, Türk tarihinde ihanetin cezasız kalmayacağını'' dile getiren Bölükbaşı, ''rüzgar ekenin, fırtına biçeceğini'' kaydetti.