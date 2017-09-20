Bolu'da yangın riskine karşı ormana giriş yasak

BOLU, (DHA)- BOLU\'da, sıcak hava ve düşük nem ile birlikte yangın riskinin arttığı ormanlık alanlara iki gün girişler yasaklandı.

Bolu Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada Eylül ayında hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise düşük seyrettiğine dikkat çekilerek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi tedbirler alındığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Bu kapsamda tüm ormanlık alanlara, görevliler dışında girişler 22 Eylül saat 24.00’e kadar yasaklanmıştır. Ormanlarda şüpheli araç ve şahıslar görülmesi halinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman dışına çıkarılacak, gerekmesi halinde Jandarma ve Emniyet birimlerince yardımcı olunulacaktır. Mesire alanları haricinde piknik yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Tarla, bağ-bahçe, fındık alt temizliği ve anız yakılmasının yasak olduğu hususu, cami ve belediye hoparlörü vasıtası ile halka duyurulacak, yasağa uymayanlar hakkında görevlilerce yasal işlem yapılacaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan tüm iş makineleri ile itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde bulundurulması sağlanacaktır.\"

