-BOLU'DA YAĞMURUN YERİNİ KAR ALDI BOLU (A.A) - 05.12.2010 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, D 100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken karayolları ekipleri güzergah boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alıyor. Trafik ekipleri, aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüleri yola zincir, çekme halatı ve takozsuz çıkmamaları konusunda uyarıyor.