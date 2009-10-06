Bolu'da trafik kazası: 2 kişi öldü

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bolu yönüne giden İsmail Dülger (47) idaresindeki 37 ER 864 plakalı kamyon, D-100 karayolu Çaydurt mevkisinde, Hasan Uyar (57) yönetimindeki 37 ES 801 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uyar ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kadın, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Bolu İtfaiyesine ait kaza kırım ekibinin çalışması sonucu, Uyar ve kadının cesedi çıkarıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.