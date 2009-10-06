T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bolu'da trafik kazası: 2 kişi öldü

06 Ekim 2009 23:41

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bolu yönüne giden İsmail Dülger (47) idaresindeki 37 ER 864 plakalı kamyon, D-100 karayolu Çaydurt mevkisinde, Hasan Uyar (57) yönetimindeki 37 ES 801 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Uyar ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kadın, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Bolu İtfaiyesine ait kaza kırım ekibinin çalışması sonucu, Uyar ve kadının cesedi çıkarıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24