Bolu'da trafik kazası: 14 ölü

Kazada, minibüste bulunan 13 kişi ile TIR şoförü ölürken, 2 kişi ise yaralandı. 13 ceset, gelen tek cenaze aracına üst üste konuldu. TIR sürücüsü Yılmaz Bedir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Gerede-Karabük yolu ulaşıma kapandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında, Gerede ile Karabük arasındaki karayolunun Kurugöl mevkiinde meydana geldi. Sinop'ta yaşamını kaybeden bir akrabalarının cenazesine katılan aile, 34 VD 3683 plakalı Ford Transit marka minibüsle İstanbul'a doğru yola çıktı. Gerede'ye gelindiğinde minibüs hatalı sollama sonucu, Karabük istikametine gitmekte olan Yılmaz Bedir idaresindeki 61 K 9697 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Hurdaya dönen minibüste bulunan 13 kişi yaşamını kaybederken, TIR sürücüsü Yılmaz Bedir ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi, TIR'da sıkışan kişiyi araçtan çıkardı. TIR şoförü Bedir de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönmüş araçtan güçlükle çıkarılan cesetler, ceset torbalarına konuldu. Olay yerine, Gerede Belediyesi'ne ait bir tane cenaze aracının gelmesi üzerine, cesetler araçta üst üste konuldu.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolun her iki istikametinde de uzun araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, Gerede Kaymakamı Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Ölenlerin kimlikleri

Hurdaya dönen minibüste yaşamlarını kaybedenlerin isimleri şöyle; Ali Rıza Görgeç (57), Naşit Sütçü (57), Cemil Sarıca (50), Cihan Ünlütürk (70), Cemil Özdemir (55), Cafer Ünlütürk (57), Mehmet Ünlütürk (50), Muzaffer Biberoğlu (40), Serkan Sarıca (27), Rahmi Çelebi (65), Recep Çelik (58), Nurhan Budan (25), Mustafa Budan (8), TIR sürücüsü Yılmaz Bedir.

TIR'da bulunan bir kişi ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Faciaya tanık oldu, şoka girdi

Gerede’de, TIR’la çarpışan minibüste 13 akrabasını kaybeden Murat Görgeç, Gerede Devlet Hastanesi’ne geldi. Samsun Bafra’da bir akrabalarının cenazesine katıldıklarını söyleyen Murat Görgeç, minibüsü amcasının oğlu Ali Rıza Görgeç’in kullandığını belirtirken, hala kazanın şokunu yaşadığı gözlendi.

Minibüsü kendi otomobiliyle geriden takip ettiğini belirten Görgeç, “Samsun Bafra’da bir akrabamızın cenazesine katıldık. Hepimiz akrabayız. Minibüsle yola çıktılar. Bende otomobilimle takip ediyordum. Gerede’de bir tesiste namaz kılıp tekrar yola çıktık.

Minibüs benden biraz daha önde gidiyordu. İleride bir kaza olduğunu fark ettim. Baktığımda bizim minibüsün olduğunu gördüm. Hepsi minibüsün içerisinde sıkışmıştı. Korkunç bir manzaraydı. Çok üzüntülüyüm. Hepimiz akrabaydık. Hepsi öldüler” dedi.