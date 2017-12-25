Bolu'da, TIR alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda mutfak malzemeleri taşıyan TIR alev alev yandı.

Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu\'nun Paşaköy mevkiinde Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü TIR\'ın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR\'ı emniyet şeridine çekerek alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabaları yetersiz kalırken, araç alev topuna döndü. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM\'in İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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